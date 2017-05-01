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Затраты на формирование программ общих рынков углеводородов ЕАЭС будут разделены между бюджетами Союза и стран-участниц

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zatraty-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423528-ru.html

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1 мая 2017, 14:18       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. На заседании представителей министерств финансов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоялось в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), согласованы механизмы и источники финансирования программ формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Средства будут идти как из бюджета Союза, так и из бюджетов стран-участниц.
В частности, на заседании обсуждалось финансирование организации системы информационного обмена и проведения научно-исследовательских работ по подготовке документов, регулирующих общие рынки углеводородов. За счет системы информационного обмена будет осуществляться взаимодействие уполномоченных органов государств-членов, Евразийской экономической комиссии и субъектов общих рынков по предоставлению данных о поставках и внутреннем потреблении энергетических ресурсов. В рамках научно-исследовательских работ будет разработан перечень актов, регулирующих общие рынки углеводородов, включая порядок осуществления биржевой торговли, правила доступа к системам транспортировки и торговли газом, нефтью и нефтепродуктами.
Эти вопросы имеют ключевое значение для реализации мероприятий программ, обеспечения организационной и технологической готовности нефтегазовых рынков стран ЕАЭС к запуску 1 января 2025 года.
Пресс-служба ЕЭК

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