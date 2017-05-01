Информация по пострадавшему в результате схода оползня в селе Арсланбап

1 мая 2017, 14:21 Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. Пострадавший У. К., 1962 г.р. поступивший в территориальную больницу Базар-Коргона 23 апреля в результате схода оползня в селе Арсланбап с диагнозом синдром длительного раздавливания, травматический шок тяжелой степени, перелом бедренной кости, закрытая черепно-мозговая травма на сегодняшний день находится в отделении реанимации. Об этом сообщили в Минздраве КР.

Состояние больного стабильно тяжелое. Травматологи и реаниматологи ведут наблюдение за состоянием больного. Операцию пациенту планируется повести после снятия диагноза Травматический шок.