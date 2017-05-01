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Новости Кыргызстана

Итоги Совета ЕЭК: новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 годаИтоги Совета ЕЭК: новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 годаВ.Корешков: "6 мая вступят в силу основные документы ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям. Начинают работу общие рынки"В.Корешков: "6 мая вступят в силу основные документы ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям. Начинают работу общие рынки"

В ЕАЭС будут устранены еще три препятствия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-eaes-bu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423525-ru.html

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ЕЭК опубликовала "Белую книгу", содержащую информацию о согласованных препятствиях на внутреннем рынке ЕАЭС

Ч.Турсунбеков: Предстоит большая работа над устранением норм законодательства, препятствующих развитию предпринимательства

1 мая 2017, 14:28       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. На Совете Евразийской экономической комиссии 28 апреля обсуждался вопрос устранения барьеров и ограничений, препятствующих свободному движению товаров и услуг на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Комиссия продолжает работу по устранению препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Союза, – сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – Обсуждение на уровне Совета таких вопросов и принятие согласованных мер по дальнейшему устранению препятствий особенно важны, поскольку существенно ускоряют их решение".
По результатам обсуждения будет продолжена работа по устранению еще трех препятствий.
В частности, в Республике Беларусь в дополнение к требованиям техрегламентов ЕАЭС была введена не предусмотренная Договором о Союзе процедура санитарно-гигиенической экспертизы. Ее проведение обязательно для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов и др.
Еще один барьер действует в Казахстане – несоответствие праву ЕАЭС процедуры закупки за счет бюджетных средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При подобных закупках предоставляются преференциальные условия участия в конкурсных процедурах национальным поставщикам. Представители Казахстана взяли на себя обязательства по ликвидации этого барьера к 1 июля 2017 года.
Ограничением было признано отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Обеспечительный платеж применяется во всех странах-участницах, за исключением Армении. При этом в России для иностранных поставщиков он выше, чем для отечественных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане – только с поставщиков из стран ЕАЭС. Это создает дискриминационные условия для экспортёров.
Справка
31 марта ЕЭК опубликовала "Белую книгу" – доклад "Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС". В докладе приведена выработанная Комиссией совместно с государствами-членами терминология препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы на внутреннем рынке Союза. Под барьерами понимаются препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения – это препятствия, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза. Изъятия – это предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) о неприменении государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза.
Всего в "Белой книге" зафиксировано 60 согласованных странами-участницами препятствий, существующих на внутреннем рынке Союза. 17 из них – изъятия, 34 – ограничения, 9 – барьеры.
Совет ЕЭК принял решение о рассмотрении вопросов, связанных с согласованием препятствий из реестра, на каждом заседании. Дополнять перечень планируется на регулярной основе.
Пресс-служба ЕЭК

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