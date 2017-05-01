Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке врачи из Кувейта проводят сложнейшие операции абсолютно бесплатноВ Бишкеке врачи из Кувейта проводят сложнейшие операции абсолютно бесплатноВ ЕАЭС будут устранены еще три препятствияВ ЕАЭС будут устранены еще три препятствия

Итоги Совета ЕЭК: новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/itogi-sov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423524-ru.html

Похожие новости

В.Корешков: "6 мая вступят в силу основные документы ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям. Начинают работу общие рынки"

В Ашхабаде пройдет совещание глав МИД стран Центральной Азии и Японии

Глава МЧС провел оперативное совещание в связи со сложившейся обстановкой по республике

Отечественные производители в день труда совершат автопарад в Бишкеке

6 мая вступят в силу документы об общем рынке фармацевтики ЕАЭС

1 мая 2017, 14:32       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. 28 апреля состоялся Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в котором приняли участие вице-премьеры правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Обсуждались вопросы таможенного регулирования, социального и пенсионного обеспечения трудящихся стран Союза, ликвидации барьеров и ограничений на союзном рынке, технического регулирования, кооперации агропромышленного комплекса при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Председатель Совета ЕЭК, вице-премьер правительства Кыргызской Республики Олег Панкратов обратил внимание членов Совета на то, что среди ключевых вопросов заседания – обсуждение проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. "Принятие этого документа в 2017 году является одним из приоритетов деятельности Евразийской экономической комиссии, – отметил Олег Панкратов. – Тем самым мы формируем для всех граждан стран Союза ещё один фактор уверенности в своем будущем". По мнению первого вице-премьера Кыргызстана, создание понятной системы начисления пенсий будет стимулировать трудоспособное население к разумной географической мобильности, а также позволит бизнес-сообществу эффективнее использовать инвестиционные ресурсы, реализовывать программы привлечения и развития персонала.
По итогам дискуссии принято решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. В частности, особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.
Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, говоря о текущей работе Комиссии по снятию препятствий и ограничений на пути развития единого рынка ЕАЭС, предложил обсудить ряд барьеров, выявленных в странах Союза.
В частности, в Республике Беларусь в дополнение к требованиям техрегламентов ЕАЭС была введена не предусмотренная Договором о Союзе процедура санитарно-гигиенической экспертизы. Её проведение обязательно для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов и т.д.
Еще один барьер действует в Казахстане: несоответствие праву ЕАЭС процедуры закупки за счет бюджетных средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При подобных закупках предоставляются преференциальные условия участия в конкурсных процедурах национальным поставщикам. Представители Казахстана взяли на себя обязательства по ликвидации этого барьера к 1 июля 2017 года.
Ограничением было признано отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Обеспечительный платеж применяется во всех странах-участницах, за исключением Армении. При этом в России для иностранных поставщиков он выше, чем для отечественных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане – только с поставщиков из стран ЕАЭС. Это создает дискриминационные условия для экспортёров.
На Совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.
Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по двадцати пяти вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами и т.д.
Министр по таможенному сотрудничеству Комиссии Мукай Кадыркулов проинформировал членов Совета ЕЭК о ходе работ по формированию механизма "единого окна" в каждой стране Союза.
Члены Совета ЕЭК одобрили план работ на 2017 год, обеспечивающий развитие проекта "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах. В частности, Комиссия и страны ЕАЭС должны утвердить на уровне Высшего Евразийского экономического совета эталонную модель национального механизма "единого окна", включающую детальное описание функций и архитектуры. Также планируется разработать инструменты, стандарты и регламенты, направленные на внедрение и развитие эталонной модели.
Совет ЕЭК внес изменения в техрегламент ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", уточнив требования к безопасности и качеству тканей, используемых для пошива детской одежды. Кроме того, разрешено использовать в подкладке детской обуви в том числе современные искусственные материалы с повышенными потребительскими свойствами (подробнее​).
Был одобрен проект решения Евразийского межправительственного совета о порядке взаимодействия государств ЕАЭС и Комиссии при разработке и реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК. Принятие решения главами правительств стран Союза позволит эффективнее использовать научный потенциал, содействовать внедрению инновационных разработок в агропромышленном комплексе.
Пресс-служба ЕЭК

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум