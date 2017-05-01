По Кыргызстану днем осадков не ожидается – прогноз погоды на 2 мая

1 мая 2017, 14:11 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами дожди, грозы, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории оз. Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +2...+7

днем: +17...+22

Таласская область

ночью: +2...+7, местами заморозки 0...-2

днем: +15...+20

Баткенская область

ночью: +4...+9

днем: +17...+22

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +4...+9

днем: +17...+22

Иссык-Кульская область

ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2

днем: +9...+14

Нарынская область

ночью: заморозки -1...-3

днем: +9...+14

В Бишкеке ночью возможен дождь, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4...+6, максимальная температура воздуха днем +19...+21.