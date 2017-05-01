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По Кыргызстану днем осадков не ожидается – прогноз погоды на 2 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423523-ru.html

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1 мая 2017, 14:11       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами дожди, грозы, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории оз. Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +2...+7
днем: +17...+22
Таласская область
ночью: +2...+7, местами заморозки 0...-2
днем: +15...+20
Баткенская область
ночью: +4...+9
днем: +17...+22
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +4...+9
днем: +17...+22
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2
днем: +9...+14
Нарынская область
ночью: заморозки -1...-3
днем: +9...+14
В Бишкеке ночью возможен дождь, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4...+6, максимальная температура воздуха днем +19...+21.

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