Жителям с. Аюу оказывается медпомощь. На месте развернута мобильная клиника

1 мая 2017, 13:51 Комментарии

Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи в селе Аюу работают 4 бригады врачей из 20 человек (невропатолог, травматолог, хирург, педиатр, терапевт, акушер-гинеколог). Также помощь оказывают две бригады психологов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава КР.

По ее данным, за медицинской помощью обратились 60 человек.

"В территориальной больнице Узгенского района находятся под наблюдением врачей десять человек из числа родственников погибших. Из них 6 человек находятся на стационарном лечении с диагнозом ситуационный невроз, один госпитализирован с простудой, двое с диагнозом гипертонический криз, у всех состояние стабильное. Один человек с диагнозом геморрагический инсульт находится в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в минздраве.

Кроме этого, в целях профилактики инфекций, эпидбригадой райЦПЗиГСЭН Узгена проводятся подворные обходы, беседы с жителями о своевременном обращении к врачам в случае повышения температуры тела, при проявлении симптомов кишечных инфекций и вирусных инфекций. Все необходимое для проведения дезинфекционных мероприятий имеется в достаточном количестве.

Напомним, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы.

Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.