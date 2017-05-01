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Торага ЖК поздравил кыргызстанцев с Днем солидарности трудящихся

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359179_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423521-ru.html

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1 мая 2017, 14:02       Комментарии

Дорогие соотечественники!
Уважаемые кыргызстанцы!
От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю с 1 Мая - Международным Днем солидарности трудящихся!
Эта дата стала важной вехой в борьбе за равноправие трудящихся. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Международным днем солидарности трудящихся и предложил отмечать его демонстрацией. Одним из главных требований того времени было сокращение рабочего дня с 15 до 8 часов.
В Кыргызстане за годы независимости праздник 1 мая утратил свой изначальный политический характер и получил всенародное название "Праздник труда". Потому что труд является источником и основой жизни. Кыргызский народ издревле знал о созидательной силе труда и понимал, что только честным трудом можно достичь истинного счастья. Свидетельством этому служит сохранение кыргызского народа как нации и кыргызской государственности.
Дорогие кыргызстанцы!
Светлое будущее нашей страны зависит от неустанного труда каждого гражданина. Каждый из нас должен без устали трудиться ради своего будущего и будущего государства, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Эпоха глобализации, усовершенствование информационных технологий требуют нового подхода к трудовой деятельности. Поэтому необходимо развивать в нашей стране качественное образование и науку. Труд позволит нам покорять вершины и развивать нашу страну, создать развитое социально-экономическое, правовое государство.
Еще раз с праздником! Пусть на нашей земле царят мир и счастье. Каждому желаю здоровья и благополучия.
С уважением,
Торага Жогорку Кенеша

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