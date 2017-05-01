Антонина Шевченко покорила два чемпионских титула по тайскому боксу

1 мая 2017, 14:06 Комментарии

Уроженка Кыргызстана Антонина Шевченко завоевала два чемпионских пояса - Phoenix Fighting Championship и World Muaythai Championship. Бои прошли в Бейруте (Ливан).

Как сообщает Федерация тайского бокса Кыргызстана, соперницей Шевченко выступила представительница Швеции Иса Тидблад Кескикангас (Isa Tidblad Keskikangas), которая является чемпионкой мира по тайскому боксу 2016 года.

Соперницы работали по правилам муай-тай с локтями, коленями и клинчем в традиционных боксерских перчатках. Секундировали Шевченко ее тренер Павел Федотов и сестра Валентина Шевченко.

"Антонина продемонстрировала отличную технику и грамотную тактику. И в итоге выиграла единогласным решением судей по итогам пяти раундов", - сообщили в федерации.

Таким образом, Антонина Шевченко к имеющимся титулам добавила еще два – титул чемпионки Phoenix Fighting Championship и титул чемпионки World Muaythai Championship.