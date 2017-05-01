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В Ашхабаде пройдет совещание глав МИД стран Центральной Азии и Японии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ashkhab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423519-ru.html

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1 мая 2017, 13:40       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. Шестое совещание министров иностранных дел стран, участвующих в диалоге "Центральная Азия + Япония", состоится в понедельник Ашхабаде, сообщает МИД Туркменистана.
Во встрече примут участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии.
В ходе министерской встречи планируется обсудить вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе и мире, урегулирование ситуации в Афганистане, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сфере.
Также главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Японии уделят внимание вопросам изменения климата и предотвращения стихийных бедствий.
По итогам заседания стороны подпишут совместное заявление и примут план действий регионального сотрудничества по вопросам транспорта и логистики (дорожная карта).
Диалог "Центральная Азия + Япония" был создан в 2004 году с целью развития регионального сотрудничества, укрепления мира и стабильности в Центральной Азии. Туркменистан с 2014 года председательствует в этой структуре.
Источник РИА Новости
Амангельды Нурмурадов
01.05.17

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