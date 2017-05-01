В Ашхабаде пройдет совещание глав МИД стран Центральной Азии и Японии

1 мая 2017, 13:40 Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. Шестое совещание министров иностранных дел стран, участвующих в диалоге "Центральная Азия + Япония", состоится в понедельник Ашхабаде, сообщает МИД Туркменистана.

Во встрече примут участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии.

В ходе министерской встречи планируется обсудить вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе и мире, урегулирование ситуации в Афганистане, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сфере.

Также главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Японии уделят внимание вопросам изменения климата и предотвращения стихийных бедствий.

По итогам заседания стороны подпишут совместное заявление и примут план действий регионального сотрудничества по вопросам транспорта и логистики (дорожная карта).

Диалог "Центральная Азия + Япония" был создан в 2004 году с целью развития регионального сотрудничества, укрепления мира и стабильности в Центральной Азии. Туркменистан с 2014 года председательствует в этой структуре.

Источник РИА Новости

Амангельды Нурмурадов

01.05.17