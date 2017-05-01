Согласована "дорожная карта" по формированию общего рынка авиатранспортных услуг

1 мая 2017, 14:01 Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. Заседание рабочей группы по подготовке проекта "дорожной карты" по вопросам воздушного транспорта прошло в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Обсуждались мероприятия, которые должны быть реализованы в период с 2018 по 2020 годы.

Как отметил директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов, благодаря конструктивному диалогу участников заседания и их взвешенной позиции, удалось согласовать большинство мероприятий, предложенных сторонами. Достигнуто единое понимание по таким направлениям деятельности, как обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности, обновление парка воздушных судов в соответствии с требованиям ИКАО, гармонизация систем организации воздушного движения государств-членов, обеспечение недискриминационных условий доступа к услугам аэропортов и аэронавигации, развитие и модернизация авиационной инфраструктуры, привлечение инвестиций и использования кадрового потенциала.

Вместе с тем будет продолжена дискуссия по ряду вопросов, связанных с обеспечением добросовестной конкуренции и расширением воздушного сообщения. В частности, представители Российской Федерации считают необходимым синхронизировать сроки завершения мероприятий, касающихся применения в государствах-членах недискриминационных тарифных условий, ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигации со сроками снятия ограничений, установленных по пунктам назначения, частотам, назначенным перевозчикам при осуществлении воздушного сообщения.

Кроме того, предложено продолжить обсуждение вопроса о необходимости заключения соглашения о воздушном сообщении в многостороннем формате. Большинство экспертов считают, что с принятием "дорожной карты" и поэтапной реализацией её мероприятий необходимости в заключении соглашения не будет.

Очередное обсуждение проекта "дорожной карты" состоится 22-23 мая в Москве.

Пресс-служба ЕЭК