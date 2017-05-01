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Светлое будущее Кыргызстана зависит от неустанного труда каждого гражданина, - спикер ЖК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423516-ru.html

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Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником 1 мая

1 мая 2017, 13:45       Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбековпоздравляет кыргызстанцев с Днем солидарности трудящихся, сообщает 1 мая пресс-служба парламента. Текст поздравления:
"Дорогие соотечественники! Уважаемые кыргызстанцы!
От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю с 1 Мая - Международным днем солидарности трудящихся!
Эта дата стала важной вехой в борьбе за равноправие трудящихся. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Международным днем солидарности трудящихся и предложил отмечать его демонстрацией. Одним из главных требований того времени было сокращение рабочего дня с 15 до 8 часов.
В Кыргызстане за годы независимости праздник 1 мая утратил свой изначальный политический характер и получил всенародное название "Праздник труда", потому что труд является источником и основой жизни. Кыргызский народ издревле знал о созидательной силе труда и понимал, что только честным трудом можно достичь истинного счастья. Свидетельством этому служит сохранение кыргызского народа как нации и кыргызской государственности.
Дорогие кыргызстанцы!
Светлое будущее нашей страны зависит от неустанного труда каждого гражданина. Каждый из нас должен без устали трудиться ради своего будущего и будущего государства, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Эпоха глобализации, усовершенствование информационных технологий требуют нового подхода к трудовой деятельности. Поэтому необходимо развивать в нашей стране качественное образование и науку. Труд позволит нам покорять вершины и развивать нашу страну, создать развитое социально-экономическое, правовое государство.
Еще раз с праздником! Пусть на нашей земле царят мир и счастье. Каждому желаю здоровья и благополучия".

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