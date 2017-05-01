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Коммунисты провели традиционный митинг в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423515-ru.html

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1 мая 2017, 13:49       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке представители Партии коммунистов Кыргызстана провели митинг, приуроченный к 1 Мая - Международному дню солидарности трудящихся
Мероприятие прошло на Старой площади Бишкека. Это традиционный ежегодный митинг коммунистов. Более 20 человек возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков В Бишкеке представители Партии коммунистов Кыргызстана провели митинг, приуроченный к 1 Мая — Международному дню солидарности трудящихся Международный день солидарности трудящихся отмечается в 142 странах. Некоторые государства сохранили старую традицию проведения торжественных митингов и демонстраций трудящихся, другие 1 Мая отмечают только народными гуляниями и выступлениями артистов. В этот день организуются ярмарки, люди мирно шествуют и участвуют в праздничных мероприятиях.

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