Коммунисты провели традиционный митинг в Бишкеке

1 мая 2017, 13:49 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке представители Партии коммунистов Кыргызстана провели митинг, приуроченный к 1 Мая - Международному дню солидарности трудящихся

Мероприятие прошло на Старой площади Бишкека. Это традиционный ежегодный митинг коммунистов. Более 20 человек возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков В Бишкеке представители Партии коммунистов Кыргызстана провели митинг, приуроченный к 1 Мая — Международному дню солидарности трудящихся Международный день солидарности трудящихся отмечается в 142 странах. Некоторые государства сохранили старую традицию проведения торжественных митингов и демонстраций трудящихся, другие 1 Мая отмечают только народными гуляниями и выступлениями артистов. В этот день организуются ярмарки, люди мирно шествуют и участвуют в праздничных мероприятиях.