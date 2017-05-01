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Милицией задержаны подозреваемые в грабеже

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/militciei...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423513-ru.html

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1 мая 2017, 13:19       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. В милицию с заявлением обратился житель столицы просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 20 марта 2017 года, примерно в 00:20 часов, в одном из столичных остановок сорвал с рук заявителя сумку и дальше скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска УВД Первомайского района установлено, что 26 летняя К.М., жительница столицы., ранее была задержана за совершении другого аналогичного преступления.
Также следствием установлено, что К.М. причастна к двум аналогичным преступлениям. В настоящее время преступница содержится в СИЗО №1.
Следствие продолжается.
С заявлением в милицию обратился житель столицы о том, что 24 апреля текущего года примерно в 18:00 часов в одном из столичных интернет клубов неизвестный парень примерно в возрасте 20-25 лет применив физическую силу в отношении сына заявителя отобрал сотовый телефон марки Самсунг, стоимостью 15 000 сом.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района задержан житель столицы. Им оказался 19 летний Ш.А.
Задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается.

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