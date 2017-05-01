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Рынок услуг по аренде и лизингу прогулочных судов ждет либерализация

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rynok-usl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423512-ru.html

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1 мая 2017, 13:24       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. "Формирование рынка услуг по аренде и лизингу прогулочных судов может стать импульсом для развития туристической отрасли и повысит привлекательность внутренних водных путей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)", – считает заместитель начальника отдела водного и воздушного транспорта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Светлана Несветайлова. Эту позицию представитель ЕЭК высказала в ходе конференции "Актуальные вопросы международной и национальной стандартизации объектов отдыха, развлечения, культуры и спорта на открытой водной поверхности и их инфраструктуры".
План либерализации сектора услуг по аренде и лизингу прогулочных судов без оператора был утвержден Высшим Евразийским экономическим советом 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. В настоявшее время в ЕЭК создана рабочая группа, к участию в которой приглашены представители национальных правительств стран ЕАЭС и эксперты отрасли.
На первом этапе планируется проанализировать лучшие международные практики регулирования этого сектора услуг и сформировать эталонную модель для стран Союза. Будут выявлены ограничения и препятствия, существующие в каждом из государств, и выработаны предложения по гармонизации законодательства ЕАЭС.
Например, уже установлено различие в сроках действия временного свидетельства на право плавания под государственным флагом судам, приобретенным в иностранном государстве, а именно в Беларуси и Казахстане этот срок составляет один год, в России – шесть месяцев. Также имеются различия в перечнях документов, представляемых заявителями при получении свидетельства на право собственности на судно. Различия национального регулирования могут выступить препятствием для дальнейшего развития данного сектора услуг.
"Рынок услуг по аренде и лизингу прогулочных судов без оператора очень развит в странах континентальной Европы и Великобритании, а также в Канаде и США. Развитие аналогичного рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза – это в первую очередь диверсификация экономики, увеличение числа рабочих мест и поддержка ряда отраслей, в том числе водного транспорта и туристического бизнеса", – заявила Светлана Несветайлова.
Справка
Межведомственная конференция "Актуальные вопросы международной и национальной стандартизации объектов отдыха…" организована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в целях выполнения требований технического регламента Союза "О безопасности маломерных судов". В работе конференции приняли участие представители Росстандарта, Торгово-промышленной палаты РФ, Минпромторга России, Минкультуры России, Федерального агентства по туризму, МЧС России, Союза транспортников России, Всероссийского общества спасания на водах и др.
Пресс-служба ЕЭК

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