1 мая 2017, 13:32 Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. В Бишкеке с 30 апреля по 4 мая 2017 года работает Медицинский караван "Надежда" из Кувейта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Для оказания бесплатной помощи населению прилетели 32 высококвалифицированных специалиста: пластические хирурги, общие хирурги, реаниматологи, анестезиологи, ЛОР специалисты и средний медицинский персонал.

"Данная бесплатная помощь со стороны кувейтских врачей стала возможной благодаря активному содействию посла Кыргызской республики в государстве Кувейт Жусупбека Шарипова. Все больные были ранее подготовлены, их списки были одобрены и согласованы ранее совместно с нашими врачами. Операции проводятся совместно с нашими специалистами. Первые операции прошли успешно. Кроме этого кувейтские специалисты проводят консультации для больных, организуются совместные консилиумы врачей, идут клинические разборы. Мы благодарны нашим Кувейтским коллегам за оказываемую бесплатную помощь", - отметил Талантбек Батыралиев министр здравоохранения КР.

По договоренности были выбраны Национальный центр онкологии (НЦО) и Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По словам и.о. директора НЦО Эрниса Тилекова вчера провели семь сложных операций, все успешно закончены, сегодня они продолжают проводить операции на трех операционных столах. С собой они привезли необходимое медицинское оборудование, расходные материалы. До 4 мая в НЦО планируется проведение около 30-40 операций.

Как отметил директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев, в Национальном центре охраны материнства и детства проводятся операции по врожденным порокам развития у детей, это в основном патологии желудочно-кишечного тракта, и патологии мочеполовой системы. В первый день провели 2 урологических и 2 хирургических операций. Операции прошли успешно.