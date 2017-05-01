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Задержан водитель, скрывшийся после ДТП с каретой "скорой", — УПМ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423508-ru.html

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Ехавшую в роддом машину "скорой" протаранил автомобиль, водитель скрылся

Контрабанду шкур и рогов архара и козерога задержали таможенники Кыргызстана

1 мая 2017, 13:08       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке задержан водитель, скрывшийся после столкновения с каретой скорой помощи, сообщили в столичном Управлении патрульной милиции ГУВД.
Авария произошла 28 апреля на пересечении улицы Боконбаева и проспекта Молодой Гвардии. Спецавтомобиль вез в столичный роддом №2 кровь для переливания. Он двигался по проспекту Молодой Гвардии, а когда поворачивал на улицу Боконбаева, в него въехала легковая машина. После столкновения водитель легковушки скрылся.
Ранее предполагалось, что это была машина марки Toyota, но отдел розыска УПМ в понедельник задержал подозреваемого - 58-летнего водителя машины марки Mercedes.
Со слов задержанного, после ДТП он находился в шоковом состоянии, поэтому уехал с места происшествия. Машина водворена на штрафстоянку. Ведется следствие.
Спецавтомобиль сильно поврежден и также поставлен на штрафстоянку.

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