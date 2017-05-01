Задержан водитель, скрывшийся после ДТП с каретой "скорой", — УПМ

1 мая 2017, 13:08 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке задержан водитель, скрывшийся после столкновения с каретой скорой помощи, сообщили в столичном Управлении патрульной милиции ГУВД.

Авария произошла 28 апреля на пересечении улицы Боконбаева и проспекта Молодой Гвардии. Спецавтомобиль вез в столичный роддом №2 кровь для переливания. Он двигался по проспекту Молодой Гвардии, а когда поворачивал на улицу Боконбаева, в него въехала легковая машина. После столкновения водитель легковушки скрылся.

Ранее предполагалось, что это была машина марки Toyota, но отдел розыска УПМ в понедельник задержал подозреваемого - 58-летнего водителя машины марки Mercedes.

Со слов задержанного, после ДТП он находился в шоковом состоянии, поэтому уехал с места происшествия. Машина водворена на штрафстоянку. Ведется следствие.

Спецавтомобиль сильно поврежден и также поставлен на штрафстоянку.