День труда, которого нет

1 мая 2017, 13:17 Комментарии

"Утро красит нежным светом стены древнего Кремля..." Эти строчки, кажется, помнят все граждане, успевшие в сознательном возрасте пожить в Советском Союзе. Популярнейшая песня про Первомай пелась в любом уголке страны с огромным энтузиазмом. В те годы этот праздник в народе был особенно любимым и ожидаемым.

Нынче тоже праздник вроде бы есть, но называется он иначе. Раньше-то это был День международной солидарности трудящихся, выступавших против несправедливости, творимой капиталистами. Наших людей это радовало особенно, поскольку капиталисты были от нас далеко и мы могли дружно осуждать их стремление к наживе, помноженное на безграничную жадность.

Теперь все заметно изменилось: сегодня мы празднуем День труда. Какое-то число рабочих в прежнем понимании в стране, мне кажется, еще осталось. Их, конечно, не так много, как в далекие годы всеобщей трудовой занятости и нетерпимости к тунеядцам. До сих пор не могу понять, как руководству огромной империи удавалось занимать делом всех трудоспособных граждан? Не буду вспоминать тех, кто трудился из-под палки и задарма на лесоповале, строительстве каналов да железных дорог под присмотром бдительных конвоиров. То совсем другая история.

Но ведь и в относительно свободном пространстве заводы дымили и фабрики гудели. Все, кто оканчивал институты да университеты, были пристроены. Молодые специалисты, даже не успев получить диплом, уже знали, где будут трудиться. Профессиональные училища тысячами готовили людей рабочих профессий, за которыми стояли очереди. Трудовая жизнь буквально кипела, пусть и качество товаров оставляло желать лучшего. И на Первомай колонны предприятий шли мощными потоками с лозунгами и транспарантами под звуки оркестров и звон стаканов, благо пластиковой тары тогда еще не было. Зато было весело.

Теперь столь массовых демонстраций нет. Почему? Говорят, что рабочих ни за какие коврижки не заставишь маршировать по площади. Профсоюзным же боссам, большей частью делающим вид, что они защищают чьи-то права, только и остается, что организовать на праздник врачей и учителей да дворников с сантехниками. Пусть такие выступления проводятся изредка, но хоть эти люди показывают, что какие-то трудящиеся в стране есть.

Нельзя сказать, что труд у нас в почете, поскольку все прекрасно понимают, что это не так. Сегодня в фаворе белые воротнички, которые рабочие станки видят только в старых советских фильмах, - в современном кино такое не показывают. На экранах в основном мелькают либо "труженики" от криминала, либо те, кто их ловит. Ну еще коррупционеры, но и эти пройдошные ребята никакого отношения к трудовому классу не имеют. О местных олигархах и на удивление богатых чиновниках вспоминать в трудовой праздник не хочется.

Тем не менее даже в нашем парламенте о делах, связанных с работой, периодически вспоминают и под тем или иным соусом организовывают жаркие дебаты. В основном, конечно, решают, какими налогами еще можно обложить конкретный вид бизнеса, которым не занимается никто из нынешних депутатов, и каким "родным" для законодателей производствам дать послабления. Правда, непосредственно к рабочим все эти вопросы опять же отношения не имеют. Люди могут трудиться и надеяться, что хоть зарплату им будут платить по ведомостям, а не в конвертах.

И все-таки сегодня, как заявлено официально, "праздник тех, кто ежедневным трудом обеспечивает благополучие своей семьи, вносит вклад в развитие и укрепление нашей страны". То есть всех, кто зарабатывает хоть какую-то денежку. Жаль, не упомянули, что труд этот должен быть честным. А то, судя по заявлениям тех же чиновников, "кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет", поэтому и гранты с удовольствием растаскивают те, кто имеет к ним доступ, и работу производств стараются вести подпольно, не делясь с государством доходами.

По мне подобных деловых людей было бы весьма уместно приобщать к рабочим специальностям, которые у нас давно не считаются престижными.

Кстати, почему бы участие чиновников в праздновании Дня труда не сделать обязательным? Чтобы они знали, кто на самом деле создает материальные блага, и говорили добрые слова рабочему человеку хотя бы раз в году. И совсем не нужно с умным видом поздравлять рабочих, сидя в кресле или опираясь на трибуну. Придите на стройки да в цеха. Вот это будет праздник!

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