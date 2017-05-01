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Трагедия в Узгене: президенты стран СНГ скорбят с Кыргызстаном

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/traged...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423506-ru.html

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1 мая 2017, 12:56       Комментарии

Главы Таджикистана, Беларуси, Армении, Молдавии и Польши выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
В телеграмме президента Таджикистана Эмомали Рахмона говорится, что в РТ с чувством глубокой скорби восприняли известие о сходе в Ошской области дружественного Кыргызстана оползня, повлекшего человеческие жертвы.
"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью кыргызских граждан в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области. Разделяю боль тяжелой утраты", – говориться в послании главы Беларуси Александра Лукашенко.
Президент Армении Серж Саргсян в своем послании просит передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
"С чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о сходе оползня, произошедшем в Ошской области и повлекшем за собой человеческие жертвы. От имени Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с кыргызским народом, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний. Также, прошу Вас передать искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в послании президента Молдовы Игоря Додона.
"Я с огромной болью принял известие о гибели 24 человек, в том числе 9 детей – ставших жертвами оползня на юге Кыргызстана. Уверяю Вас, что в эти тяжелые и горестные минуты, я в своих молитвах вместе с близкими погибших и пострадавших. Надеюсь, что спасательным службам, работающим на месте трагедии, удастся спасти выживших людей, которые могут находится под завалами своих домов.
Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – говорится в телеграмме соболезнования президента Польши Анджея Дуды.

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