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ММА: Мыктыбек Мамасалиев выиграл бой техническим нокаутом в Екатеринбурге

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359173_mm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423505-ru.html

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1 мая 2017, 12:47       Комментарии

Кыргызстанский боец Мыктыбек Мамасалиев одержал победу техническим нокаутом в одном из серий турнира AFC "Охотники за головами" по смешанным единоборствам (ММА), прошедший в Екатеринбурге (Россия).
Как сообщатся, в рамках этой серии в Екатеринбурга прошли 50 поединков с участием спортсменов из России, Франции и Кыргызстана. В любительской части состоялось 43 боя в нескольких весовых категориях. Вторая, профессиональная часть, включала в себя семь боев.
"Выступления профи в рамках турнира для любителей AFC "Охотники за головами" прошли при несмолкающей поддержке зала. Спортсмены порадовали болельщиков победами на любой вкус - были и жесткие быстрые нокауты, и приемы, и добивания", - сообщают организаторы.
В одним из семи поединков выступил Мамасалиев по кличке "Ак Аю". Его соперником стал Меконго Оливье До Унда. Кыргызстанец в начале второго раунда заставил соперника сдаться серией ударов в голову и тем самым одержал победу техническим нокаутом.

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