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Глава МЧС провел оперативное совещание в связи со сложившейся обстановкой по республике

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-mch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423504-ru.html

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1 мая 2017, 12:45       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов провел оперативное совещание с начальниками структурных и территориальных подразделений в связи со сложившейся обстановкой по республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе совещание глава чрезвычайного ведомства К.Боронов поручил соответствующим начальникам министерства усилить работу совместно с органами местного самоуправления по отселению населения с оползнеопасных участках.
"Необходимо своевременно решать организационные мероприятия при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций. На сегодня в связи неустойчивой погодой ожидается повышение уровня воды на реках. Наши действия должны быть направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а при возникновении - своевременной ликвидации их последствий", - сказал К.Боронов.
Министр дополнительно поставил задачи всем руководителям продолжать работу в повышенной готовности для предупреждения и ликвидации возможных ЧС.

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