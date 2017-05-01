Глава МЧС провел оперативное совещание в связи со сложившейся обстановкой по республике

1 мая 2017, 12:45 Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов провел оперативное совещание с начальниками структурных и территориальных подразделений в связи со сложившейся обстановкой по республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе совещание глава чрезвычайного ведомства К.Боронов поручил соответствующим начальникам министерства усилить работу совместно с органами местного самоуправления по отселению населения с оползнеопасных участках.

"Необходимо своевременно решать организационные мероприятия при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций. На сегодня в связи неустойчивой погодой ожидается повышение уровня воды на реках. Наши действия должны быть направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а при возникновении - своевременной ликвидации их последствий", - сказал К.Боронов.

Министр дополнительно поставил задачи всем руководителям продолжать работу в повышенной готовности для предупреждения и ликвидации возможных ЧС.