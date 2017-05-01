В Узгенском районе оползень накрыл еще 11 домов - МЧС

1 мая 2017, 12:58 Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. В Узгенском районе Ошской области оползень накрыл еще 11 домов, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, оползень сошел в минувшее воскресенье в сельском округе Жалпак-Таш между селами Курбу-Таш и Маркс. Земляная масса полностью накрыла 10 домов. Как отмечается, никто из жителей не пострадал, так ранее люди были переселены в безопасное место. Для них установили 15 палаток.

Однако под угрозой оползня остаются еще один дом и четыре соцобъекта - школа, детсад, мечеть и фельшерско-акушерский пункт (ФАП). Всего в данном населенном пункте расположен 61 дом.

Кроме этого земляная масса перекрыла реку Шор-Суу.

Напомним, что утром 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области сошел оползень, который накрыл 7 жилых домов. По предварительной информации от МЧС КР под земляной массой погибли 24 человек, из которых 9 детей до 14 лет.

На данный момент поисковые работы продолжаются. Как сообщалось, на сегодня обнаружены тела двоих детей и 20-летней девушки.