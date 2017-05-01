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Глава МЧС поручил усилить работу по переселению населения с оползне-опасных участках

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423502-ru.html

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1 мая 2017, 12:12       Комментарии

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов 1 мая провел оперативное совещание с начальниками структурных и территориальных подразделений.
Как сообщает пресс-служба МЧС, он поручил соответствующим начальникам министерства усилить работу совместно с органами местного самоуправления по переселению населения с оползне-опасных участках.
"Необходимо своевременно решать организационные мероприятия при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций. На сегодня в связи неустойчивой погодой ожидается повышение уровня воды в реках. Наши действия должны быть направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а при возникновении - своевременной ликвидации их последствий", - сказал глава ведомства.

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