Глава МЧС поручил усилить работу по переселению населения с оползне-опасных участках

1 мая 2017, 12:12 Комментарии

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов 1 мая провел оперативное совещание с начальниками структурных и территориальных подразделений.

Как сообщает пресс-служба МЧС, он поручил соответствующим начальникам министерства усилить работу совместно с органами местного самоуправления по переселению населения с оползне-опасных участках.

"Необходимо своевременно решать организационные мероприятия при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций. На сегодня в связи неустойчивой погодой ожидается повышение уровня воды в реках. Наши действия должны быть направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а при возникновении - своевременной ликвидации их последствий", - сказал глава ведомства.