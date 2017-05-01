Омурбек Бабанов: Утро 29 апреля на страницах кыргызской истории отныне отмечено трагедией

1 мая 2017, 12:35 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов выразил соболезнования родным и близким погибших во время оползня в Узгенском районе.

"Утро 29 апреля на страницах кыргызской истории отныне отмечено трагедией. Мои соотечественники, потерявшие своих родных и близких! Беда приходит незаметно. 24 человека не увидели солнце наступившего утра. Глубоко и искренне соболезную вам. Крепитесь, я скорблю вместе с вами!" – пишет лидер "РАЖ" на своей странице в "Фейсбук".

Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. Накануне найдены тела трех девочек. Поиски остальных продолжаются.