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Омурбек Бабанов: Утро 29 апреля на страницах кыргызской истории отныне отмечено трагедией

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423501-ru.html

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Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгене

1 мая 2017, 12:35       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов выразил соболезнования родным и близким погибших во время оползня в Узгенском районе.
"Утро 29 апреля на страницах кыргызской истории отныне отмечено трагедией. Мои соотечественники, потерявшие своих родных и близких! Беда приходит незаметно. 24 человека не увидели солнце наступившего утра. Глубоко и искренне соболезную вам. Крепитесь, я скорблю вместе с вами!" – пишет лидер "РАЖ" на своей странице в "Фейсбук".
Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. Накануне найдены тела трех девочек. Поиски остальных продолжаются.

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