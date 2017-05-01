Основными причинами внутренней миграции в Кыргызстане являются семейные обстоятельства, - Нацстатком

1 мая 2017, 12:18 Комментарии

Причины семейного и личного характера остаются основными причинами внутренней миграции в Кыргызстане. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета "Внутренняя миграция населения Кыргызстана". Так, в 2016 году из общего числа внутренних мигрантов 54,3% переехали по причинам личного и семейного характера, 14% - в связи с работой и 7,7% - в связи с возвращением к прежнему месту жительства.

Отмечается, что 3,5% внутренних мигрантов переехали в связи с учебой, 0,5% - в связи с природно-климатическими условиями и 0,1% - по экономическим обстоятельствам.