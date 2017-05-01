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Основными причинами внутренней миграции в Кыргызстане являются семейные обстоятельства, - Нацстатком

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423499-ru.html

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1 мая 2017, 12:18       Комментарии

Причины семейного и личного характера остаются основными причинами внутренней миграции в Кыргызстане. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета "Внутренняя миграция населения Кыргызстана". Так, в 2016 году из общего числа внутренних мигрантов 54,3% переехали по причинам личного и семейного характера, 14% - в связи с работой и 7,7% - в связи с возвращением к прежнему месту жительства.
Отмечается, что 3,5% внутренних мигрантов переехали в связи с учебой, 0,5% - в связи с природно-климатическими условиями и 0,1% - по экономическим обстоятельствам.

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