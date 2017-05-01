Фото недели: от Меркель в 3D до нападения "террористов" на ТЭЦ в Бишкеке

1 мая 2017, 12:16 Комментарии
В столице Кыргызстана расцвело свыше 130 тысяч тюльпанов из миллиона высаженных цветов, а во Франции жгут костры для ззащиты виноградников от аномальных весенних заморозков.
В Японии растут продажи частных ядерных бомбоубежищ, а на Кубе начался сезон крабов.
В Индии жарко, там открылся купальный сезон на реке Ганг, а в Андах снег превратился в причудливой формы лед.
В венесуэльской столице прошли митинги против президента Николаса Мадуро, а в Ереване состоялось факельное шествие, посвященное памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
В Шри-Ланке отметили Новый год, а в Московской области реконструировали штурм Берлина.
Западный Мосул атакован боевиками ИГ, а на Бишкекской ТЭЦ прошли совместные командно-штабные и мобилизационные учения по отражению нападения условных террористов.
В КНДР 25 апреля отметили 85‐ю годовщину Корейской народной армии, а на Ганноверской промышленной ярмарке с помощью 3D-принтера напечатали копию канцлера ФРГ Ангелы Меркель.