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Фото недели: от Меркель в 3D до нападения "террористов" на ТЭЦ в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

                   

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423498-ru.html

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