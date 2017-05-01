Фото недели: от Меркель в 3D до нападения "террористов" на ТЭЦ в Бишкеке

1 мая 2017, 12:16 Комментарии

В столице Кыргызстана расцвело свыше 130 тысяч тюльпанов из миллиона высаженных цветов, а во Франции жгут костры для ззащиты виноградников от аномальных весенних заморозков.

В Японии растут продажи частных ядерных бомбоубежищ, а на Кубе начался сезон крабов.

В Индии жарко, там открылся купальный сезон на реке Ганг, а в Андах снег превратился в причудливой формы лед.

В венесуэльской столице прошли митинги против президента Николаса Мадуро, а в Ереване состоялось факельное шествие, посвященное памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

В Шри-Ланке отметили Новый год, а в Московской области реконструировали штурм Берлина.

Западный Мосул атакован боевиками ИГ, а на Бишкекской ТЭЦ прошли совместные командно-штабные и мобилизационные учения по отражению нападения условных террористов.

В КНДР 25 апреля отметили 85‐ю годовщину Корейской народной армии, а на Ганноверской промышленной ярмарке с помощью 3D-принтера напечатали копию канцлера ФРГ Ангелы Меркель.