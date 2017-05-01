50 участников первого автобусного тура выбрали себе квартиры в Бишкеке

1 мая 2017, 12:20 Комментарии

В минувшую субботу, 29 апреля, прошел первый автобусный тур по объектам застройщиков Бишкека.

Основная идея мероприятия — донести до людей независимую экспертную информацию о застройщиках Бишкека, которую они не могут получить в другом месте.

По словам организаторов, желающих приобрести квартиру в новом доме составило более 100 человек. Но из-за ограниченности мест на мероприятие смогли попасть только 50 потенциальных покупателей квартир.

"Мы не ожидали такой большой наплыв желающих поучаствовать в нашем туре. Только за одну неделю нам написало 160 человек. Но ради комфорта участников мы решили ограничить количество мест до 50 и проводить подобное мероприятие раз в одну или две недели", – прокомментировали Эсен Рысбеков и Бектур Садыров, представители Единого центра недвижимости

В первом туре участники ознакомились с 7 объектами 4-х крупных застройщиков города.

"Мы начали тур с ознакомления участников с техникой безопасности. Каждому вручили строительную каску и технический жилет. Кстати, при показе объекта ни одна строительная компания не обеспечивает клиента необходимыми вещами для соблюдения техники безопасности. Далее, подробно рассказали участникам тура о том, как нужно выбирать жилье, на какие критерии смотреть при выборе застройщика и как не стать жертвой недобросовестной "строительной компании", – отметил со-организатор и представитель самого крупного портала недвижимости elitka.kg Азамат Маш.

По результатам опроса, 98% участников остались довольны участием в туре. При этом они отметили высокий уровень организации и эффективность подобного формата поиска жилья.

Одна из участниц автобусного тура Жазгуль Кочкорова выразила свое довольство через пост у себя на фейсбук страничке:

"Большое спасибо организаторам за отличную организацию первого автобусного тура по объектам строй компаний! За 4 часа нам показали 7 строящихся домов 4х компаний, которые зарекомендовали себя надежными застройщиками. Конечно, можно самим пойти в офисы продаж этих компаний, но для нас было важно, во-первых, на местах посмотреть объекты, что они на самом деле строятся. Во-вторых, нас на местах встречали не просто маркетологи, а сами прорабы, технические и даже гендиректора, которые ответили на все наши вопросы. В-третьих, мы могли сравнить объекты сразу по цене, по классу, дате завершения, условиям финансирования и прочее и прочее. И в-четвертых, это нам сэкономило уйму времени и сил, если б мы смотрели все сами".

Положительными эмоциями поделились и строительные компании, принявшие участие в мероприятии.

"Мы очень довольны участием в автобусном туре. Наша компания организовала для гостей кофе-брейк, вручила каталоги с информацией о квартирах и подарила всем хорошее настроение. В скором времени у нас уже намечаются сделки. Благодарим организаторов за экспертность и создание такого интересного формата общения с потенциальными клиентами. Обязательно примем участие и в следующем туре", – поделился генеральный директор одной из строительных компаний Манас Козубаев

Организаторы мероприятия намерены проводить автобусные туры периодически, чтобы дать возможность желающим ознакомиться со своими будущими квартирами и соседями.

"Мы рады, что наш первый тур прошел на высоком уровне, без каких-либо происшествий. Приятно осознавать, что большинство участников нашли то, что искали. По просьбе тех, кто не попал на первый тур, мы решили организовать второй тур уже 6 мая. Это отличный шанс провести майские праздники с пользой для себя и семьи", – отметил со-организатор мероприятия Нургазы Джусубалиев

На второй тур можно зарегистрироваться на сайте http://bus.elitka.kg/ или позвонить по номеру 0777777757.

Для информации:

Единый центр недвижимости — экспертная компания, которая предоставляет консультации по приобретению первичного жилья у застройщиков в Кыргызстане.

Проект Elitka.kg – Каталог новостроек Бишкека, ставит перед собой цель объединить на одном сайте предложения в сфере первичного жилья в Бишкеке от инвесторов и строительных компаний Кыргызстана. Основной задачей проекта является формирование единой базы данных по квартирам в новых строящихся домах в Бишкеке.

Все фотографии можете посмотреть по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B-0CS6Z1EIsUMG4wSmM3XzVEdFU.

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