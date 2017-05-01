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Юный шахматист Султай Чынгыз завоевал бронзу школьного чемпионата мира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359170_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423496-ru.html

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1 мая 2017, 11:51       Комментарии

Юный кыргызстанец Султай Чынгыз завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по шахматам среди школьников в Румынии.
Как сообщается, в борьбе за медали в возрастной категории до 7 лет Султай Чынгыз сыграл девять туров. Из девяти встреч в семи он одержал победу и потерпел два поражения. В заключительном туре он проиграл Зия Маммадову из Азербайджана и тем самым уступил ему по дополнительным показателям серебряную медаль и кыргызстанец стал третьим.
Этот результат Султаю Чынгызу позволил стать кандидатом в мастера FIDE.
Набрав 7 очков из девяти возможных, юный шахматист Кыргызстана завоевал первую медаль для Кыргызстана в школьном чемпионате мира. А золото в этом чемпионате взял Хумоюн Бегмуратов из Узбекистана, которому кыргызстанец уступил личную встречу.
Напомним, медали в рамках чемпионата разыгрывались в шести возрастных категориях среди юношей и девочек. Кыргызстан на этом чемпионате представлял один участник - Чынгыз Султай. За чемпионство боролись 65 юных шахматистов.
Отметим, кыргызстанец тренируется под руководством Азиза Умарбекова.

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