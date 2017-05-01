Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником 1 мая

1 мая 2017, 11:53 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Текст поздравления главы государства приводится полностью:

"Дорогие кыргызстанцы!

От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Сегодня замечательный, добрый, хороший день - праздник Первого мая. Это любимый всеми поколениями, поистине народный, душевный праздник.

Мы всегда говорим о Первомае как о празднике Весны и Труда. Это - праздник тех, кто ежедневным трудом обеспечивает благополучие своей семьи, вносит свой вклад в развитие и укрепление нашей страны.

Обеспечение достойного труда нашим гражданам, отстаивание их интересов не только в нашей стране, но и за рубежом, является высочайшим приоритетом государственной политики.

Дорогие соотечественники!

Уверен, что Первомай был и будет для нас символом единения и солидарности.

Желаю всем вам в этот день теплого праздничного настроения! Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды.

Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!

С праздником!".