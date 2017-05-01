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Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником 1 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423495-ru.html

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Deutsche Welle: Кто из президентов в Центральной Азии "круче"?

1 мая 2017, 11:53       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Текст поздравления главы государства приводится полностью:
"Дорогие кыргызстанцы!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Сегодня замечательный, добрый, хороший день - праздник Первого мая. Это любимый всеми поколениями, поистине народный, душевный праздник.
Мы всегда говорим о Первомае как о празднике Весны и Труда. Это - праздник тех, кто ежедневным трудом обеспечивает благополучие своей семьи, вносит свой вклад в развитие и укрепление нашей страны.
Обеспечение достойного труда нашим гражданам, отстаивание их интересов не только в нашей стране, но и за рубежом, является высочайшим приоритетом государственной политики.
Дорогие соотечественники!
Уверен, что Первомай был и будет для нас символом единения и солидарности.
Желаю всем вам в этот день теплого праздничного настроения! Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды.
Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!
С праздником!".

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