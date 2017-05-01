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Трагедия в Узгене: найдены тела троихТрагедия в Узгене: найдены тела троихИндийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиковИндийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиков

МЧС продолжает поисковые работы после схода оползня в Узгене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423494-ru.html

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1 мая 2017, 11:27       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. Поисковые работы на месте схода оползня в Узгенском районе Ошской области продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС.
В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура. Ранее сообщалось, что найдены тела трех человек - двух детей и 20-летней девушки.
Поисковые работы в понедельник начались в 8 утра. На месте работают 380 человек из числа спасателей, военнослужащих, пожарных и местных жителей.

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