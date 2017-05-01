Оползень накрыл еще 11 домов в Узгене. Жителей ранее переселили

1 мая 2017, 11:52 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Узгенском районе сошел еще один оползень, в этот раз на участке между селами Курбу-Таш и Маркс, сообщила пресс-служба МЧС.

© Фото / пресс-служба МЧС КРВ Узгенском районе сошел еще один оползень, в этот раз на участке между селами Курбу-Таш и Маркс Произошло это в минувшее воскресенье. Земляная масса накрыла дома, а также перекрыла реку Шор-Суу. Оползень может завалить еще один дом.

По информации МЧС, никто не пострадал, так как людей ранее переселили в безопасное место.

В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура. Ранее сообщалось, что найдены тела двоих детей и 20-летней девушки.