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Оползень накрыл еще 11 домов в Узгене. Жителей ранее переселили

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423493-ru.html

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Оползень в Узгене — возобновились поисковые работы

1 мая 2017, 11:52       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Узгенском районе сошел еще один оползень, в этот раз на участке между селами Курбу-Таш и Маркс, сообщила пресс-служба МЧС.
© Фото / пресс-служба МЧС КРВ Узгенском районе сошел еще один оползень, в этот раз на участке между селами Курбу-Таш и Маркс Произошло это в минувшее воскресенье. Земляная масса накрыла дома, а также перекрыла реку Шор-Суу. Оползень может завалить еще один дом.
По информации МЧС, никто не пострадал, так как людей ранее переселили в безопасное место.
В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура. Ранее сообщалось, что найдены тела двоих детей и 20-летней девушки.

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