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Индийским невестам подарили сотни деревянных бит для мужей-алкоголиков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359169_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423490-ru.html

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1 мая 2017, 11:21       Комментарии

В индийском штате Мадхья-Прадеш министр социальной справедливости и развития сельских районов Гопал Бхаргава преподнес 700 невестам деревянные биты. Об этом пишет лента.ру со ссылкой на DailyMail.
По словам политика, женщины могут использовать их в качестве оружия, если мужья начнут вести себя неподобающим образом после употребления алкоголя. Своеобразный подарок был вручен невестам, которые вышли замуж в ходе массовой свадебной церемонии, организованной местными властями.
На каждой из бит присутствуют надписи "Для битья пьяниц" и "Полиция не вмешивается". Бхаргава посоветовал женщинам для начала вступать в диалог со своими нетрезвыми мужьями, однако если те откажутся слушать, пускать в ход свадебный подарок. При этом он подчеркнул, что у него нет намерения подстрекать кого-либо к насилию.
По словам министра, своим поступком он хотел привлечь внимание к бедственному положению сельских женщин, которые сталкиваются с домашним насилием со стороны своих мужей-алкоголиков.
Всего предполагается раздать новобрачным 10 тысяч таких бит.
Алкоголизм и связанные с ним преступления, в последние несколько лет давно превратились в одну из серьезнейших проблем Индии. Местные власти пытаются бороться с недугом, однако преуспеть им в этом пока не получается.
С апреля 2016 года в одном из беднейших индийских штатов Бихаре действует полный запрет на продажу и употребление алкоголя. Соответствующий закон подписал главный министр штата Нитиш Кумар. Незадолго до этого полный или частичный запрет на употребление и продажу алкоголя ввели штаты Гуджарат и Керала, которые считаются одними из самых преуспевающих индийских регионов.

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