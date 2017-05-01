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В Белом доме рассказали о планах ужесточить наказание за клевету в СМИ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359166_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423489-ru.html

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1 мая 2017, 10:54       Комментарии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения наказания за клевету. Об этом в эфире телеканала ABC News заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.
"Мы рассматривали этот вопрос. Вопросы же о том, насколько кардинальными будут изменения, как это будет выполняться на практике или же приведет к чему-либо - уже другая история", - заявил чиновник.
По словам Прибаса, американским средствам массовой информации "необходимо более ответственно подходить к подаче новостей". Он также добавил, что разочарован практикой СМИ ссылаться на неназванные источники.
Глава аппарата Белого дома также заявил, что "устал" от непрекращающихся новостей о якобы связях Трампа с Москвой. "Медиа круглосуточно, семь дней в неделю тиражируют истории о контактах с Россией и тому подобном, и нам приходится все это слушать", - посетовал Прибус.
22 апреля телеканал CNN сообщал, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, "внедрившись в кампанию" Трампа через его помощников.
В США регулярно звучат обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия отрицает все подобные обвинения.

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