Фирмам, аффилированным с чиновниками, хотят запретить участие в госзакупках

1 мая 2017, 10:28 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Кыргызстане предлагают ужесточить понятие "аффилированность" и компаниям, подпадающим под него, запретить участвовать в тендерах по государственным закупкам. Проект документа с поправками в соответствующий закон вынесены на общественное обсуждение.

Инициаторы - шесть депутатов Жогорку Кенеша - напоминают, что преступления в сфере государственных закупок отличаются особой опасностью. Они не только уменьшают бюджет государства, но и несут угрозу инвестиционному климату. Так, в прошлом году четверть актов реагирования Генеральной прокуратуры касалась нарушений в этой сфере.

Разработчики заметили, что, согласно действующему закону, к участию в госзакупках не допускаются поставщики, если их учредители, члены руководящего состава - аффилированные лица закупающих организаций.

"Но законодательством допускается, чтобы должностные лица закупающей организации, владеющие менее 20 процентами акций, выступали учредителями, акционерами поставщиков и подрядчиков", - говорится в справке-обосновании.

Отмена этой нормы приведет к снижению коррупции, равной конкуренции и сокращению бюджетных расходов.