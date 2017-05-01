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Швейцарский альпинист погиб при подготовке к восхождению на ЭверестШвейцарский альпинист погиб при подготовке к восхождению на Эверест

Фирмам, аффилированным с чиновниками, хотят запретить участие в госзакупках

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423485-ru.html

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1 мая 2017, 10:28       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Кыргызстане предлагают ужесточить понятие "аффилированность" и компаниям, подпадающим под него, запретить участвовать в тендерах по государственным закупкам. Проект документа с поправками в соответствующий закон вынесены на общественное обсуждение.
Инициаторы - шесть депутатов Жогорку Кенеша - напоминают, что преступления в сфере государственных закупок отличаются особой опасностью. Они не только уменьшают бюджет государства, но и несут угрозу инвестиционному климату. Так, в прошлом году четверть актов реагирования Генеральной прокуратуры касалась нарушений в этой сфере.
Разработчики заметили, что, согласно действующему закону, к участию в госзакупках не допускаются поставщики, если их учредители, члены руководящего состава - аффилированные лица закупающих организаций.
"Но законодательством допускается, чтобы должностные лица закупающей организации, владеющие менее 20 процентами акций, выступали учредителями, акционерами поставщиков и подрядчиков", - говорится в справке-обосновании.
Отмена этой нормы приведет к снижению коррупции, равной конкуренции и сокращению бюджетных расходов.

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