Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фирмам, аффилированным с чиновниками, хотят запретить участие в госзакупкахФирмам, аффилированным с чиновниками, хотят запретить участие в госзакупкахОрганизаторы "Евровидения-2017" продали билеты на несуществующие местаОрганизаторы "Евровидения-2017" продали билеты на несуществующие места

Швейцарский альпинист погиб при подготовке к восхождению на Эверест

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359162_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423484-ru.html

Похожие новости

Генеральный штаб завершил сборы по подготовке офицеров запаса (фото)

Массовое восхождение на пик Комсомолец — в Кыргызстане пройдет альпиниада

В преддверии празднования Дня города Бишкек, мэрия подготовила программу для гостей и жителей столицы

При восхождении на Эльбрус с высоты сорвались два альпиниста

Ш.Бердалиев: Центр кинологической подготовки ГТС приобрел статус - Региональный учебный центр ВТамО

1 мая 2017, 9:46       Комментарии

Швейцарский альпинист Уле Штек, установивший несколько рекордов, погиб 30 апреля в Непале при подготовке к восхождению на Эверест. Ему было 40 лет, передает Медуза со ссылкой на Reuters.
Штек разбился на горе Нупце, сообщили Reuters в компании Seven Summit Treks, которая организовывала его новое восхождение. Альпинист собирался взойти на Эверест без использования дополнительного кислорода и проходил акклиматизацию.
Уле Штек установил несколько рекордов по скорости восхождения, в том числе на швейцарскую вершину Эйгер (3970 метров над уровнем моря) и на гималайскую Аннапурна I (8091 метр). Он был двукратным обладателем альпинистской премии "Золотой ледоруб".
В 2013 году Штеку пришлось покинуть Эверест из-за конфликта с непальскими проводниками-шерпами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум