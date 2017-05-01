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Организаторы "Евровидения-2017" продали билеты на несуществующие места

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359160_or...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423483-ru.html

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1 мая 2017, 9:21       Комментарии

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение-2017" в Киеве продали две тысячи билетов либо на несуществующие места, либо на те, с которых невозможно увидеть сцену. Об этом заявил руководитель билетного оператора мероприятия Concert.ua Дмитрий Феликсов, слова которого приводит Лента.ру со ссылкой на украинскую радиостанцию "Голос Столицы".
Он указал, что ситуация возникла из-за несоответствия предварительной схемы зала киевского Международного выставочного центра, где пройдет конкурс, и проекта, реализованного подрядчиком, который занимался изменением конфигурации площадки для "Евровидения". То, что с некоторых позиций нельзя увидеть сцену, а ряд мест вообще отсутствует, выяснилось после начала работ по адаптации помещения к мероприятию. Купившим билеты на шоу людям предложено либо поменять их, либо вернуть деньги.
Полуфиналы "Евровидения-2017" пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал - 13 мая. Певица Юлия Самойлова, заявленная на "Евровидение" от России, участия в конкурсе не примет из-за запрета на въезд на Украину. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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