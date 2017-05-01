Отечественные производители в день труда совершат автопарад в Бишкеке

1 мая 2017, 9:19 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. Ассоциация отечественных производителей и движение "Покупай кыргызское!" 1 мая проведут автопарад отечественных производителей.

На мероприятии машины представляющие свыше 40 разных производителей колонной проедут по улицам Бишкека.

"Автотранспорт будет украшен флагами, макетами выпускаемой продукции предприятий, баннерами акции. Место сбора транспорта - южные ворота. Маршрут следующий: Южная магистраль -улица Абдрахманова (Советская)- улица Горького - микрорайон Тунгуч - один из торговых центров. Завершится мероприятие выставкой-ярмаркой от местных производителей "Сделано в Кыргызстане", - говорится в сообщении Ассоциации.

Автопарад проводится во второй раз, приурочен он к празднику труда и майским праздникам. Основная цель мероприятия - привлечение внимания общественности к проблемам производителей, повышение уровня осведомлённости населения и гостей Кыргызстана о местных компаниях и выпускаемой ими продукции.