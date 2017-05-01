В каких районах Бишкека и Чуйской области 2 мая отключат электричество

1 мая 2017, 9:04 Комментарии

2 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– район улиц Ахунбаева и Малдыбаева, улицы Великолукская, Свободная, Элебесова, Кедровая, Калинина, Гоголя, мкр. "Аламедин-1", №36.

С 13:00 до 18:00:

– микрорайон "Аламедин-1", №№ 45, 46, 52, 56-60, 91, 95.

С 9:00 до 17:00:

– улицы Тыныстанова, №12, Тоголока Молдо, проспект Жибек Жолу;

– жилмассив "Орок".

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Степное, Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Сельская, Строительная, Больничная, Школьная, Скворцова), Новопавловка (улицы Кирова, Фрунзе, Дмитриева, Свердлова, Корсаковых, Школьная), Чат-Кель (район Водоканала), Студенческое;

– совхоз Фрунзе, поселок Винсовхоз имени Крупской.

С 8:00 до 17:00:

– село Беш-Терек.