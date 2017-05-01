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Negatiff: Под оползнем в селе Аюу Узгенского района погибли 24 человека, тела трех уже найдены

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423480-ru.html

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Найдено тело еще одной погибшей под оползнем в Аюу, ей было 20 лет

1 мая 2017, 8:29       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
В Узгенском районе сошедший оползень накрыл 6 домов. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на предварительные данные.
По данным ведомства, 29 апреля примерно в 07:20 в селе Аюу сельского округа Зергер сошел оползень приблизительным общим объемом 1 млн кубометров. По предварительным данным, грязевые массы накрыли 6-7 жилых домов. На место выехала группа спасателей в количестве 33 человек, а также члены Комиссии по гражданской защите.
В сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района движущийся оползень накрыл 10 домов.
По данным ведомства, 30 апреля движущиеся земляные массы между селами Курбу-Таш и Маркс накрыли жилые дома. Всего в данной местности расположен 61 дом, 10 из них уже оказались под оползнем. Также сообщается об угрозе для 4 социальных объектов - школы, детского сада, ФАП и мечети.
На месте схода оползня в селе Аюу найдено тело 19-летней девушки
30 апреля примерно в 17:40 было найдено тело Г.М., 1997 года рождения.
Ранее Turmush писал, что 30 апреля примерно в 14:15 были найдены тела двоих детей - М.А., 2005 года рождения, и Х.М., 2015 года рождения.

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