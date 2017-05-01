Negatiff: Под оползнем в селе Аюу Узгенского района погибли 24 человека, тела трех уже найдены

1 мая 2017, 8:29 Комментарии

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В Узгенском районе сошедший оползень накрыл 6 домов. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на предварительные данные.

По данным ведомства, 29 апреля примерно в 07:20 в селе Аюу сельского округа Зергер сошел оползень приблизительным общим объемом 1 млн кубометров. По предварительным данным, грязевые массы накрыли 6-7 жилых домов. На место выехала группа спасателей в количестве 33 человек, а также члены Комиссии по гражданской защите.

В сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района движущийся оползень накрыл 10 домов.

По данным ведомства, 30 апреля движущиеся земляные массы между селами Курбу-Таш и Маркс накрыли жилые дома. Всего в данной местности расположен 61 дом, 10 из них уже оказались под оползнем. Также сообщается об угрозе для 4 социальных объектов - школы, детского сада, ФАП и мечети.

На месте схода оползня в селе Аюу найдено тело 19-летней девушки

30 апреля примерно в 17:40 было найдено тело Г.М., 1997 года рождения.

Ранее Turmush писал, что 30 апреля примерно в 14:15 были найдены тела двоих детей - М.А., 2005 года рождения, и Х.М., 2015 года рождения.