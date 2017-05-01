Positiff: В Бишкеке отреставрировали фонтан "Сказка" и 6-летний С.Чынгыз завоевал бронзу чемпионата мира по шахматам

1 мая 2017, 8:08 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам позитивные новости за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

6-летний Султай Чынгыз завоевал бронзу чемпионата мира по шахматам среди школьников

Спортсмен из Кыргызстана Султай Чынгыз завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по шахматам среди школьников в Румынии.

30 апреля состоялись поединки заключительного 9 тура.

Султай Чынгыз, выступавший в турнире спортсменов не старше 6 лет, черными играл против азербайджанского спортсмена Зии Маммадова и уступил ему.

В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула закончилась реставрация фонтана "Сказка".

Кроме того, благоустроена прилегающая территория фонтана, установлены скамейки.

В Государственной патентно-технической библиотеке при Госслужбе интеллектуальной собственности и инноваций 6-7 мая пройдет выставка стендовых моделей-копий военной техники, посвященная 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В Дубовом парке города Бишкек 29 апреля прошел второй день Пятого фестиваля образования "Здоровый образ жизни", организованный фондом "Инициатива Розы Отунбаевой".

В рамках фестиваля прошли беседы со спортсменами, где каждый желающий мог задать интересующие вопросы. Гостями данных бесед стали футболисты сборной Кыргызстана Ислам Шамшиев и Курсан Шератов, тренер по кикбоксингу Ален Офойо, представитель Национальной федерации дзюдо КР Марат Табалдиев, а также танцор Жан Воинов.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 1 мая. По сообщению Кыргызгидромета, местами дожди, грозы, в горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +2...+7

днем: +14...+19

Таласская область

ночью: +2..+7

днем: +12...+17

Баткенская область

ночью: +4...+9

днем: +14...+19

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +4...+9

днем: +14...+19

Иссык-Кульская область

ночью: +1...+6

днем: +8...+13

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +8...+13

В Бишкеке 1 мая ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4...+6, максимальная температура воздуха днем +16...+18.