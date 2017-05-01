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Новости Кыргызстана

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Positiff: В Бишкеке отреставрировали фонтан "Сказка" и 6-летний С.Чынгыз завоевал бронзу чемпионата мира по шахматам

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423479-ru.html

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В Бишкеке закончилась реставрация фонтана "Сказка" (фото)

В Бишкеке прошла ежегодная выставка собак всех парод

1 мая 2017, 8:08       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам позитивные новости за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
6-летний Султай Чынгыз завоевал бронзу чемпионата мира по шахматам среди школьников
Спортсмен из Кыргызстана Султай Чынгыз завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по шахматам среди школьников в Румынии.
30 апреля состоялись поединки заключительного 9 тура.
Султай Чынгыз, выступавший в турнире спортсменов не старше 6 лет, черными играл против азербайджанского спортсмена Зии Маммадова и уступил ему.
В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула закончилась реставрация фонтана "Сказка".
Кроме того, благоустроена прилегающая территория фонтана, установлены скамейки.
В Государственной патентно-технической библиотеке при Госслужбе интеллектуальной собственности и инноваций 6-7 мая пройдет выставка стендовых моделей-копий военной техники, посвященная 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В Дубовом парке города Бишкек 29 апреля прошел второй день Пятого фестиваля образования "Здоровый образ жизни", организованный фондом "Инициатива Розы Отунбаевой".
В рамках фестиваля прошли беседы со спортсменами, где каждый желающий мог задать интересующие вопросы. Гостями данных бесед стали футболисты сборной Кыргызстана Ислам Шамшиев и Курсан Шератов, тренер по кикбоксингу Ален Офойо, представитель Национальной федерации дзюдо КР Марат Табалдиев, а также танцор Жан Воинов.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 1 мая. По сообщению Кыргызгидромета, местами дожди, грозы, в горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +2...+7
днем: +14...+19
Таласская область
ночью: +2..+7
днем: +12...+17
Баткенская область
ночью: +4...+9
днем: +14...+19
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +4...+9
днем: +14...+19
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6
днем: +8...+13
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +8...+13
В Бишкеке 1 мая ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4...+6, максимальная температура воздуха днем +16...+18.

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