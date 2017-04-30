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Asia+: Глава МИД Японии о сотрудничестве с Таджикистаном и другими странами ЦАAsia+: Глава МИД Японии о сотрудничестве с Таджикистаном и другими странами ЦАВ один момент потерял жену, детей и внуков — слезы жителей АюуВ один момент потерял жену, детей и внуков — слезы жителей Аюу

Asia+: Гражданку Таджикистана депортировали, ее трое детей остались в России одни

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-graz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423477-ru.html

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30 апреля 2017, 22:56       Комментарии

Asia+: В Екатеринбурге без матери остались сразу трое детей – их единственного родителя выслали из России из-за нарушения правил пребывания мигрантов, сообщают "Ведомости Урал"
Женщина по имени Дилдоржон Рашидова родом из Таджикистана. В 2004 году после смерти мужа с двумя маленькими сыновьями она переехала в Екатеринбург.
На Урале женщина родила дочь, которая единственная из всех членов своей семьи сумела получить российское гражданство. Сейчас девочка по имени Дильбар сейчас учится в третьем классе.
Женщина, как и другие иностранцы, раз в 3 месяца выезжала за пределы России. Делала отметку о пересечении границы и возвращалась обратно в Екатеринбург, где легально работала на стройке.
В последнюю поездку женщина задержалась из-за работы. Она надеялась каким-либо образом уладить ситуацию, но у нее ничего не вышло. За нарушение гражданке Таджикистана был запрещен въезд в Россию сроком на три года. Уже девять месяцев женщина вынужденно живет в пограничном казахстанском городке Карабалык.
Возвращаться в Таджикистан женщине некуда, там у нее не осталось ни дома, ни родных. Она стремится к своим детям, которые остались в Екатеринбурге.
Ко всем бедам Дилдоржон добавилась и еще одна: женщина стала жертвой хитроумных мошенников. Они пообещали решить проблему мигрантки за деньги. Женщине удалось собрать 70 тысяч, их она отдала "помощникам", а те, получив деньги, сразу же исчезли.
Сейчас трое детей Рашидовой в возрасте от 9 до 18 лет живут в Екатеринбурге без взрослых на съемной квартире.
Известно, что уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области (региональный детский омбудсмен) Игорь Мороков уже пообещал помочь воссоединению матери с детьми.

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