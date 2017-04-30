Asia+: Глава МИД Японии о сотрудничестве с Таджикистаном и другими странами ЦА

30 апреля 2017, 22:59 Комментарии

Asia+: Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида поздравил страны Центральной Азии с установлением 25 лет назад дипломатических отношений с его страной. В этом году в планах как самого главы МИД Японии, так и всего японского правительства, углубить сотрудничеством со странами центральноазиатского региона, в том числе с Таджикистаном. О том насколько важно для Японии сотрудничество с регионом, в статье Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, предоставленной посольством Японии в РТ.

Текущий год знаменателен 25-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Японией и странами Центральной Азии. В течение этих 25 лет, Япония всегда была рядом, когда каждая страна прилагала усилия к созданию нового государстваи оказывала поддержку в развитии страны.

В водовороте хаоса после получения независимости, обстоятельства стран, начавших свое развитие как новое государство, и необходимая им помощь различались, но существовала одна философия, которую Япония на протяжении многих лет берегла для поддержки развития каждой страны. Самое главное для создания нового государства – это "создание человеческих ресурсов". Это убеждение исходит из опыта и уверенности: после второй мировой войны полностью разрушенная Япония, не имея особых природных ресурсов, добилась большого успеха, и все это благодаря тому, что Япония вложила все силы в образование и создание "человеческих ресурсов".

Хиросима, мой родной город, после сбрасывания атомной бомбы, был в состоянии разрухи и благодаря силам оставшихся в живых людей и непрерывным усилиям, сейчас он переродился в красивый зеленый город, олицетворяющий культуру международного мира, который посещают выдающиеся личности мира, такие как Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Министр иностранных дел Таджикистана Аслов Сироджидин, и стал важным местом для осознанияценности мира.

Стремясь стать страной, которая может внести свой вклад в создание человеческих ресурсов для поддержки в построении нового государства, при создании инфраструктуры, такой как дороги и электростанции в странах Центральной Азии, Япония не ограничивается простоих строительством, а она принимала стажеров и отправляла специалистов с целью обучения способам поподдержанию и налаживанию инфраструктуры, и даже создала учебно-тренировочные центры для подготовки местных специалистов. В течение этих 25 лет, Япония приняла из стран Центральной Азии 9668 стажеров всевозможных сфер и командировала 2587 специалистов. Студенты из стран Центральной Азии, которые получили степень магистратуры в японских университетах при поддержке Японии, сейчас занимают высокие должностные посты в правительстве и деловых кругах, включая министров и вице-министров, и играют важную роль в построении нового государства.

Вместе с важностью развития человеческих ресурсов, Япония все время призывала к важностирегионального сотрудничества. В 2004 году Япония стала инициатором создания диалога "Центральная Азия + Япония". Если 5 стран Центральной Азии, преодолев отличия в сфере политики, экономики, а также в отношениях с другими странами вне региона, объединят усилия к решению общих региональныхпроблем, то это послужит укреплению и стабильзации региона, а также поможет самостоятельному развитию каждой страны, тем самым страны станут важными игрокамив международном сообществе. С этим убеждением Япония прикладывает усилия, чтобы стимулировать региональное сотрудничество в качестве "катализатора"

1-го мая состоится уже 6-е Совещание в формате "Центральная Азия + Япония" на уровне министров иностранных дел. Первоначально то, что Министры иностранных дел каждой страны проводили дискуссии за одним столом, имело большое значение. По мере повторения диалога, он углубляется, и уже сегодня проводятся конкретные обсуждения для форсирования практического сотрудничества. На данном Совещании на уровне министров иностранных дел я хотел бы уделить особое внимание развитию сферы транспорта и логистики, которая является сферой регионального сотрудничества, непосредственно связанной со стабильностью и процветанием каждой страны. Также я хочу углубить практическое сотрудничество, взаимодействуя со странами региона.

Я уверен, что такая позиция Японии является основой сегодняшних дружеских отношений, в знак доверия к ней. В настоящее время сфера и возможности взаимоотношений со стремительно развивающимися странами Центральной Азии расширяются многослойно: наряду с экономической поддержкой, политическим диалогом и региональным сотрудничеством, мы сотрудничаем в таких сферах как взаимодействиена международнойарене, бизнес, культурные обмены. Это символизируется первым рядом визитов в 5 стран Центральной Азии Премьер-министра Абэ в качестве Премьер-министра Японии в октябре 2015 года. В этом ряде визитов участвовали также 50 экономических организаций, и к тому же были проведены бизнес-форумы. Также было решено направить культурные миссии в каждую страну для рассмотрения обменных проектовв целях дальнейшего углубления отношений Японии со странами Центральной Азии на национальном уровне. Данный исторический ряд визитов буквально поднялдвусторонние отношения на еще более высокий уровень.

В частности, в отношениях с Таджикистаном на основе договоренности во время визита Премьер-министра Абэ в 2015 году 2 недели назад состоялось первое заседание Японско-таджикской межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству, что способствовало переходу на новый этап двусторонних отношений. На основе данной комиссии и в ходе ее дискуссии мы хотели бы развивать экономические отношения с Таджикистаном.

Отношениям между странами всего 25 лет, но между нами существуют исторические и культурные связи, которые продолжаются с давних пор. Многие японцы, слыша о Центральной Азии, ассоциируют ее с восхищением к Великому шелковому пути. Буддизм, являющийся фундаментом японской культуры, цивилизация и культура с запада, обогатившие японскую культуру, также передались через Великий шелковый путь. Народы Японии и стран Центральной Азии испытывают взаимоуважение и обоюдный интерес. На основе этого я хотел бы приложить усилия, чтобы взаимодействие с каждой страной, особенно людской обмен, стало более активным и мы и дальше могли идти вместе рука об руку.