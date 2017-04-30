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Asia+: Глава МИД Японии о сотрудничестве с Таджикистаном и другими странами ЦАAsia+: Глава МИД Японии о сотрудничестве с Таджикистаном и другими странами ЦА

Kazinform: Борис Джонсон: Великобритания - одна из 6 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423475-ru.html

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В Великобритании выпустили новую банкноту с ошибками

30 апреля 2017, 23:02       Комментарии

Kazinform: На полях состоявшегося 28 апреля в Нью-Йорке Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречу со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба МИД РК.
Руководители дипломатических ведомств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Б.Джонсон отметил, что "Великобритания является одной из 6 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана и потенциал дальнейшего расширения взаимовыгодного взаимодействия значителен". В этой связи выражен интерес к проведению в ближайшее время казахстанско-британского бизнес форума с участием ведущих деловых кругов в развитие экономической дипломатии, которую активно проводят внешнеполитические ведомства двух государств.
Глава британского форин офиса выразил готовность посетить Казахстан для участия в выставке ЭКСПО, отметив актуальность его тематики.
К.Абдрахманов ознакомил собеседника с ходом Астанинского процесса, отметив важность его продолжения. Британский коллега поддержал усилия Казахстана, подчеркнув заинтересованность в скорейшем решении сирийского кризиса.

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