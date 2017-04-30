Kazinform: Борис Джонсон: Великобритания - одна из 6 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана

30 апреля 2017, 23:02 Комментарии

Kazinform: На полях состоявшегося 28 апреля в Нью-Йорке Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречу со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба МИД РК.

Руководители дипломатических ведомств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Б.Джонсон отметил, что "Великобритания является одной из 6 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана и потенциал дальнейшего расширения взаимовыгодного взаимодействия значителен". В этой связи выражен интерес к проведению в ближайшее время казахстанско-британского бизнес форума с участием ведущих деловых кругов в развитие экономической дипломатии, которую активно проводят внешнеполитические ведомства двух государств.

Глава британского форин офиса выразил готовность посетить Казахстан для участия в выставке ЭКСПО, отметив актуальность его тематики.

К.Абдрахманов ознакомил собеседника с ходом Астанинского процесса, отметив важность его продолжения. Британский коллега поддержал усилия Казахстана, подчеркнув заинтересованность в скорейшем решении сирийского кризиса.