В один момент потерял жену, детей и внуков — слезы жителей Аюу

30 апреля 2017, 22:20 Комментарии

Некоторые родственники людей, погребенных под сошедшей земляной массой в селе Аую Узгенского района, все еще надеются, что их близких найдут живыми.

Трагедия, произошедшая в субботу утром, забрала у Гулбахар Алиевой девять родных, в том числе одного из ее шести детей.

"В этом доме жили свекор со свекровью, а сами мы проживаем на окраине села. В пятницу вечером в дом свекра пришли мой сын, ученик 11-го класса, и золовка с маленьким ребенком. Заночевали тут... А в соседнем доме жили брат мужа с женой и двумя дочерьми. Все они остались под оползнем", - с плачем рассказала Алиева.

Другой житель села Абдирашид Калыков лишился жены, двоих детей, невестки и двух внуков.

"Сам я в это время был на улице. Даже не заметил, как сошел оползень, смотрел в другую сторону. В какой-то момент почувствовал дуновение ветра - обернулся и увидел, что моего дома нет. Все было окутано пылью", - поведал убитый горем Калыков.

Мухиддин Назарбаев срочно приехал в Аюу из России: он потерял отца, младшую сестру, старшего брата и четырех племянников.

"Я с женой, матерью и двумя братьями работаю в России. Младшая сестренка училась в городе, домой приехала на выходные. Кроме нее, погибли отец и старший брат с четырьмя детьми", - сказал потрясенный Назарбаев.

В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом порядка 200 тысяч кубометров. Согласно данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. Воскресенье, 30 апреля, объявлено в Кыргызстане днем траура. В ходе поисковых работ найдены тела трех погибших.