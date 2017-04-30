Президент Польши выразил соболезнования в связи с жертвами в ходе схода оползня в с.Аюу

30 апреля 2017, 21:56 Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования Президенту Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

"Я с огромной болью принял известие о гибели 24 человек, в том числе 9 детей – ставших жертвами оползня на юге Кыргызстана.

Уверяю Вас, что в эти тяжёлые и горестные минуты, я в своих молитвах вместе с близкими погибших и пострадавших.

Надеюсь, что спасательным службам, работающим на месте трагедии, удастся спасти выживших людей, которые могут находится под завалами своих домов.

Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме соболезнования Президента Анджея Дуды.