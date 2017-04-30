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В Минздраве КР рассказали об оказываемой медпомощи на месте схода оползня в с.Аюу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-minzdra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423472-ru.html

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Оползень в Узгене. Из под завалов извлекли тела двух девочек

30 апреля 2017, 22:01       Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи в селе Аюу работают 4 бригады врачей из 20 человек (невропатолог, травматолог, хирург, педиатр, терапевт, акушер-гинеколог). Также помощь оказывают две бригады психологов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава КР.
С 30 апреля 2017 года Министерством Здравоохранения КР развернута мобильная клиника для оказания медицинской помощи населению. За медицинской помощью обратились 60 человек.
В Территориальной больнице Узгенского района находятся под наблюдением врачей десять человек из числа родственников погибших.
Из них 6 человек находятся на стационарном лечении с диагнозом ситуационный невроз, один госпитализирован с простудой, двое с диагнозом гипертонический криз, у всех состояние стабильное. Один человек с диагнозом геморрагический инсульт находится в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме этого, в целях профилактики инфекций, эпидбригадой райЦПЗиГСЭН Узгена проводятся подворные обходы, беседы с жителями о своевременном обращении к врачам в случае повышения температуры тела, при проявлении симптомов кишечных инфекций и вирусных инфекций. Все необходимое для
проведения дезинфекционных мероприятий имеется в достаточном количестве.

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