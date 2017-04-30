Погода на 1 мая — на севере Кыргызстана ожидаются дожди и грозы

30 апреля 2017, 19:42 Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. В понедельник, 1 мая, на севере Кыргызстана прогнозируются дожди и грозы, в горных районах снег, на юге без осадков, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

Скорость ветра на всей территории страны составит 4-9 метров в секунду с порывами до 15-20.

В Чуйской и Таласской областях ночью будет +2....+7, днем до 19 градусов тепла.

В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля, днем 14-19 со знаком "плюс".

В Нарынской и Исскы-Кульской областях ночью 1-6 градусов тепла, а в дневное время столбик термометра поднимется до +13.

В Бишкеке ночью около +6, днем прогнозируется до 18 градусов тепла.

В Оше ночью 5-7 со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 19 градусов.