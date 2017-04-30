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Новости Кыргызстана

Нога стала длиннее на 31 см — Темирбек может попасть в Книгу ГиннессаНога стала длиннее на 31 см — Темирбек может попасть в Книгу Гиннесса

Погода на 1 мая — на севере Кыргызстана ожидаются дожди и грозы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423469-ru.html

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30 апреля 2017, 19:42       Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. В понедельник, 1 мая, на севере Кыргызстана прогнозируются дожди и грозы, в горных районах снег, на юге без осадков, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
Скорость ветра на всей территории страны составит 4-9 метров в секунду с порывами до 15-20.
В Чуйской и Таласской областях ночью будет +2....+7, днем до 19 градусов тепла.
В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля, днем 14-19 со знаком "плюс".
В Нарынской и Исскы-Кульской областях ночью 1-6 градусов тепла, а в дневное время столбик термометра поднимется до +13.
В Бишкеке ночью около +6, днем прогнозируется до 18 градусов тепла.
В Оше ночью 5-7 со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 19 градусов.

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