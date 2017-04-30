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Нога стала длиннее на 31 см — Темирбек может попасть в Книгу Гиннесса

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423468-ru.html

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30 апреля 2017, 19:00       Комментарии

Доктор медицинских наук, профессор и академик Сабырбек Джумабеков, являющийся директором Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, был единственным представителем стран СНГ на конкурсе, который проходил в начале этого года в Кувейте. Он предложил свою методику наращивания кости до 31 сантиметра. Ранее врач провел такую операцию 21-летнему Темирбеку Бекбоеву, удлинив ему ногу.
Недавно Джумабекову пришел ответ от комиссии Книги рекордов Гиннесса. В письме говорится, что операции по удлинению ног проводились и ранее, а уникальность хирургического вмешательства, проведенного Джумабековым, заключается именно в методике прироста кости на 31 сантиметр. Поэтому Темирбек может войти в Книгу рекордов Гиннесса как пациент с самой длинной наращенной костью.
Однако, по требованию комиссии, чтобы этот факт был зарегистрирован как рекордный, его необходимо осветить в СМИ.
Корреспонденты Sputnik Кыргызстан побеседовали с Темирбеком и его бабушкой Бубой Токтонаевой, которая вырастила внука.
"Сразу после рождения у Темирбека обнаружили отсутствие тазовой кости справа. Потом он начал расти, а правая нога - нет. Когда внуку исполнилось 15 лет, я услышала про Сабырбека Джумабекова и решила показать ему мальчика. Ортопед сказал, что врачи могли при родах вывихнуть ребенку ногу. Но на операцию мы решились лишь тогда, когда Темирбеку исполнилось 18 лет. Сначала он должен был окончить школу", - отметила Токтонаева.
В последующие три года юноша перенес шесть операций. В то трудное время его даже одолевали мысли об ампутации правой ноги.
"Было сложно, особенно когда за месяц проводилось две операции. Но я выдержал все, и теперь у меня есть надежда на светлое будущее. Когда отброшу костыли, буду помогать маме и бабушке, присматривать за братьями, начну работать", - сказал молодой человек.
Темирбек учится на программиста и мечтает когда-нибудь отправиться в путешествие.
"Его правая нога с рождения была короче левой на 31 сантиметр. Изначально ему нарастили бедренную кость на 10 сантиметров, потом удлинили кость ниже колена на 21 сантиметр. Такая операция проведена впервые в мире, и парень может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Мы сделали все, что в наших силах", - сказал Джумабеков.
По словам профессора, Темирбек сможет обходиться без костылей уже через шесть месяцев.

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