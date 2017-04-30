Найдено тело еще одной погибшей под оползнем в Аюу, ей было 20 лет

30 апреля 2017, 18:48 Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. В селе Аюу Узгенского района Ошской области, где в субботу на жилые дома сошел оползень, найдено тело 20-летней девушки, сообщает сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в ходе поисковых работ были обнаружены тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения.

По данным МЧС, в 17.40 найдено тело девушки 1997 года рождения. Поисковые работы продолжаются.

В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.