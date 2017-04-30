В московском аэропорту задержали таджикистанца с порохом и патронами

30 апреля 2017, 17:44 Комментарии

Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта "Внуково" банку с порохом и патроны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта "Внуково" пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.

"Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах, - сказал источник. - Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины".

Нарушитель был задержан и передан полиции. Он оказался гражданином Республики Таджикистан, направлявшимся, по его собственным словам, на родину. "Однако мужчина пытался пройти в терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы", - отметил собеседник "Интерфакса".

Позже МВД подтвердило агентству факт задержания гражданина, пытавшегося пронести опасный груз в здание аэропорта "Внуково". "В субботу на входе в аэропорт, во время личного досмотра, сотрудниками полиции у гражданина был обнаружен охотничий порох и охотничьи патроны", - сообщили в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

По словам сотрудника пресс-службы, гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).