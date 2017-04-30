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Жителей трех айыльных округов в Узгене переселят в безопасное место

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423464-ru.html

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30 апреля 2017, 16:55       Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с потенциально опасными участками и последствиями стихийных бедствий в Ошской области, сообщает пресс-служба правительства КР.
26 марта в селе Ничке-Сай (Зергерский айыльный округ) в результате схода оползня погибла семья - отец, мать и четверо детей. 8-9 апреля в селе Жангакты (Ийри-Суйский айыльный округ) оползень снес восемь домов и дорожную инфраструктуру села. В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом порядка 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах.
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с потенциально опасными участками и последствиями стихийных бедствий в Ошской области Жээнбеков осмотрел земельные участки в айыльном округе Торт-Кол Узгенского района, которые будут предоставлены жителям трех аймаков (Ийри-Суу, Чангет и Зергер), где существует вероятность схода оползней. На встрече с сельчанами премьер отметил, что вопрос о выделении данных участков уже решен.
"Соответствующим государственным органам поручено разработать генеральный план, предусматривающий всю необходимую инфраструктуру. В общем будет выделено 34 гектара земли. Аким Узгенского района Олжобай Осмоналиев сообщил, что из числа депутатов трех айыльных кенешей сформируют специальную комиссию для составления списков граждан, которым предоставят земельные участки", - говорится в сообщении.
На встрече с местными жителями глава кабмина призвал их не оставаться в стороне и помогать бригадам МЧС в расчистке территорий от сошедших земляных масс.
"Никто не может знать, где и когда произойдет стихийное бедствие. В таких ситуациях мы должны прикладывать совместные усилия для оперативной ликвидации последствий. Также хочу попросить вас прислушиваться к рекомендациям специалистов МЧС по поводу переезда в безопасные зоны", - подчеркнул Жээнбеков.
Кроме того, глава правительства осмотрел 610-й километр автодороги Бишкек - Ош, где вследствие изменения русла реки Жазы появилась угроза смыва моста. Он поручил в оперативном порядке внести предложения о строительстве новой дамбы длиной 200 метров.

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